Chris Loewe

Du hörst mich in der Sendung "MDR JUMP am Abend" immer werktags von 20 - 24 Uhr.

Das wusstest du noch nicht über Chris

Wie bist du zum Radio gekommen?

Eigentlich wollte ich ja immer Rockstar werden. Als ich festgestellt habe, dass das dann doch nicht so easy ist habe ich mir vorgenommen irgendetwas mit Musik zu machen und hab mich so durch Zufall auf einmal ins Radio verliebt. Bald haben wir 10 jähriges.

Welcher Radiogast blieb dir in Erinnerung und warum?

Ich hatte wirklich so viele tolle Gespräche aber die Antwort ist einfach Kelvin Jones – mit ihm hatte ich nicht nur ein tolles Interview. Wir hatten eine gemeinsame Liveperformance: Ich hab ihm bei seinem Überhit Call You Home auf der Gitarre begleitet und alle waren happy!

Was ist deine größte Leidenschaft?

Musik. Wenn ich nach Hause komme nehme ich die Gitarre in die Hand, der Verstärker wird aufgedreht und das wird manchmal bis 22 Uhr ausgereizt…was zu Folge hat, dass sich auch schon der ein oder andere Nachbar mit einem Zettel an der Tür gemeldet hat. „Bitte vielleicht ein bisschen weniger Bass?“ Naja ich gebe mein Bestes…

Worin bist du so richtig gut und was kannst du gar nicht?

Ich kann gut Lasagne kochen, das war es aber auch mit meinen Haushaltsqualitäten. Gib mir eine Bohrmaschine in die Hand und ich garantiere für nichts… Und alle in meinem Umfeld sagen, dass ich ganz gut Auto fahre…und dass obwohl ich bei der ersten Fahrprüfung damals durchgefallen bin!