Mark Forster in Steinbach-Langenbach

Der sympathische Musiker begeisterte mit einer ausgefeilten Show und vielen kleinen Überraschungen. Im Sommer 2023 macht der Sänger halt in Steinbach-Langenbach für zwei besondere Shows auf einer ganz besonderen Bühne.

Mark Forster singt, komponiert und definiert Pop auf Deutsch bereits ein paar Monde lang so künstlerisch-anspruchsvoll und beispiellos-erfolgreich wie kein Zweiter. Quasi en passant schuf er in der vergangenen Dekade eine ganze Reihe Aphorismen von bleibendem Wert. Beispiel? „Au Revoir“! Was lange ausschließlich ein frankophoner Abschiedsgruß war, ist seit dem Emporkommen des Sympathischen mit Bart, Brille und Kappe zum allgemeingültigen Sinnspruch geworden. Das ist Pop.