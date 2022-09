Clueso auf dem Erfurter Domplatz

Nach dem vollen Erfolg des zweiten Domplatz Konzerts (das erste fand 2017 statt), stand für Clueso fest: Das muss wiederholt werden! Und so steht bereits die nächste Show in den Startlöchern - am Samstag, den 26. August 2023, kehrt Clueso in die Thüringer Hauptstadt zurück und lässt den Domplatz wieder leuchten.

Loslassen und festhalten, Gas geben und innehalten – die Konzerte von Clueso in Erfurt sind etwas Besonderes. Ganz egal ob Weihnachtskonzerte in der Messehalle, unangekündigt bei der Fête de la Musique, auf dem Krämerbrückenfest oder spontan auf der Straße in der Innenstadt. 2017 spielte er erstmalig auf dem ausverkauften Domplatz, nur einen Steinwurf von seiner Wohnung entfernt, und lieferte vor 15.0000 Zuschauer:innen ein Konzert der Superlative, das für lange Zeit Stadtgespräch bleiben sollte. Rund um den Platz und in der ganzen Stadt hörten viele weitere Menschen mit – ein unvergesslicher Sommerabend für die Fans in seiner Heimat, nach dessen Wiederholung sich viele gesehnt haben.