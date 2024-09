GEWINNSPIEL – Das MDR JUMP Hörerkonzert mit Rea Garvey! Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Mitarbeiter des MDR, ihre Familienangehörigen sowie alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten weiteren Personen sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Im Rahmen der Gewinnspielaktion „Das MDR JUMP Hörerkonzert mit Rea Garvey!“ besteht je Haushalt nur eine Gewinnmöglichkeit. Jeder Gewinner sowie andere Personen, die mit einem Gewinner in häuslicher Gemeinschaft leben, sind somit von der weiteren Teilnahme an der Gewinnspielaktion „Das MDR JUMP Hörerkonzert mit Rea Garvey!“ ausgeschlossen.

Ab 02.09.2024 ruft MDR JUMP in der MDR JUMP Morningshow dazu auf, über ein Formular auf www.mdrjump.de Menschen vorzuschlagen, denen MDR JUMP mit einem besonderen Konzertabend danke sagen soll. Dabei interessieren uns vor allem die Geschichten der Menschen. Was macht sie besonders, womit haben sie sich hervorgetan, warum hat genau diese Person (diese Personen) so einen Konzertabend verdient.

Für die Teilnahme an der Verlosung muss sich der Teilnehmer auf der MDR JUMP Internetseite bis zum 18.09.2024 anmelden (Formular auf www.mdrjump.de). Hierfür wird von den Teilnehmern der vollständige Name, das Alter, der Wohnort, die E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer abgefragt.

Am 20.09.2024 findet dann das Konzert im Lichthof der Rotkäppchen Erlebniswelt in Freyburg/Unstrut statt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis in die Anfertigung und Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen im Zusammenhang mit der Gewinnaktion zur Veröffentlichung in allen Programmen sowie in den Online-Angeboten des MDR (inkl. MDR-Drittplattformen wie bspw. Facebook, Instagram, YouTube, etc.) und – ggf. auch live – in das laufende Programm von „MDR JUMP“ genommen zu werden. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung ergibt sich hieraus nicht.