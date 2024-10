Bildrechte: IMAGO / Future Image / N. Heusel

Bands for Friends: Exklusives Hörerkonzert mit LEA

Näher dran geht nicht! Bei Bands for Friends könnt ihr exklusive Konzerte erleben und unvergessliche Abende feiern. Am 08. November 2024 um 20:00 Uhr gibt es ein exklusives Konzert von LEA im Eventspeicher im alten Wasserwerk in Bitterfeld.