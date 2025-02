Bildrechte: MDR/ Luis Jantsch

Bands for Friends: Exklusives Hörerkonzert mit Joris

03. Februar 2025, 05:00 Uhr

Näher dran geht nicht! Bei Bands for Friends könnt ihr exklusive Konzerte erleben und unvergessliche Abende feiern. Am 21. Februar 2025 um 20:00 Uhr veranstalten wir ein exklusives Konzert mit Joris in der St. Barbara Kirche dem Kulturzentrum von Lichtentanne!