Mit der Teilnahme an der von MDR JUMP veranstalteten Gewinnspielaktion „MDR JUMP Sommer-Quickie“ erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Mitarbeitende des MDR, deren Familienangehörige sowie alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten weiteren Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Im Rahmen des Gewinnspiels „MDR JUMP Sommer-Quickie“ besteht je Haushalt nur eine Gewinnmöglichkeit. Bereits ausgeloste Personen sowie weitere Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben, sind von der weiteren Teilnahme an der Gewinnspielaktion ausgeschlossen.

Während des Aktionszeitraums vom 26.05. bis 29.08.2025 findet von Montag bis Freitag jeden Morgen um 06:10 Uhr in der MDR JUMP Morningshow eine Spielrunde statt.

Die Moderation ruft ab ca. 06:00 Uhr zum Mitspielen auf. Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist keine vorherige Anmeldung möglich. Um beim „MDR JUMP Sommer-Quickie“ mitzumachen, muss nach der Anrufaufforderung im Programm die kostenfreie Rufnummer 0800 1232340 gewählt werden.

Bei allen Anrufenden, die durchkommen, fragen die Mitarbeitenden der MDR JUMP Hotline die für die Teilnahme notwendigen Informationen ab. Kurz vor Beginn der Spielrunde werden vier Personen, die alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, per Zufallsprinzip ermittelt und auf eine freie Leitung ins MDR JUMP Sendestudio durchgestellt.

Die Moderation entscheidet sich nach einem kurzen Leitungscheck für eine der anonym belegten Leitungen und ermittelt so die mitspielende Person der aktuellen Spielrunde. Eine Zuordnung zu einzelnen Anrufenden ist vorab nicht möglich.

Die erspielten Preise werden innerhalb von 20 Werktagen an eine vom Gewinnberechtigten anzugebende Adresse in Deutschland versendet. Eine Barauszahlung, ein Umtausch sowie eine kommerzielle Verwertung sind ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmenden mit der Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen im Zusammenhang mit der Gewinnspielaktion einverstanden. Diese Aufzeichnungen können in allen Programmen und Online-Angeboten des MDR (einschließlich Drittplattformen wie z. B. Facebook, Instagram, YouTube etc.) sowie – ggf. auch live – im laufenden Programm von MDR JUMP veröffentlicht werden. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung besteht nicht.