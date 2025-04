Das MDR JUMP Osterfeuer 2025

Waldheim (Sachsen) Waldheim (Sachsen)

In einem Talkessel liegt Waldheim zu Füßen der Talsperre Kriebstein. 1813 war Napoleon samt Gefolge hier und übernachtete im Haus des Tuchmachers Riehle. Seit 1852 kann man auf die Bahn warten. In diesem Jahr eröffnete die Strecke Riesa-Chemnitz, an der Waldheim einen Bahnhof erhielt. Und wenn der kalte Wind weht, pflegt man die Hände mit einer bekannten Creme, die hier ihren Ursprung fand. Von großer Seltenheit ist das Mineral Prismatin, von dem nur 45 Fundorte weltweit bekannt sind. Einer davon in Deutschland. Eben in Waldheim. Da würde so ein MDR JUMP Osterfeuer sicher gut dazupassen.