Das MDR JUMP Sommerradio ist zurück! Egal ob am See, auf Balkonien, im heimischen Garten oder auf der Autobahn mitten im Urlaubsstau – MDR JUMP versorgt euch vom 24. Juni bis 23. August von früh bis spät mit der täglichen Brise Sommerlaune.

Ihr macht Urlaub in der ostdeutschen Heimat und wollt euch statt in der Ferne auf Balkonien und in der Region entspannen? Wir versüßen euch die Freizeit in der Heimat mit tollen Tipps für alle Daheimgebliebenen! Ob Geo-Caching in Meißen, ein Ziegenhof im Altenburger Land oder Goldsuche in Thüringen - hier ist für jeden und jede etwas dabei!