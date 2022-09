Das MDR Sinfonieorchester zusammen mit Stars wie Sarah Connor, Johannes Oerding, Max Giesinger, Michael Patrick Kelly und extra aus England für euch angereist: Robbie Williams. Präsentiert wird dieser ganz spezielle Abend von Jeanette Biedermann und Gregor Meyle, die sich zwischen den Auftritten auch genug Zeit zum Plaudern nehmen. "MDR JUMP Hautnah: Your Songs live in Leipzig" findet am 12.10.2022 statt. So nah kommt ihr euren Lieblingsstars ganz sicher nie wieder.