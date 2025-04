Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Mitarbeiter des MDR, ihre Familienangehörigen sowie alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten weiteren Personen sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Im Rahmen der Gewinnspielaktion „Die MDR JUMP Flachwitz-Challenge“ besteht je Haushalt nur eine Gewinnmöglichkeit. Jeder Gewinner sowie andere Personen, die mit einem Gewinner in häuslicher Gemeinschaft leben, sind somit von der weiteren Teilnahme an der Gewinnspielaktion „Die MDR JUMP Flachwitz-Challenge“ ausgeschlossen.

Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnehmer müssen an der MDR JUMP Hotline 0800 1232340 wahrheitsgemäß ihren vollständigen Namen, das Alter, den Wohnort, die E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer angeben, unter der sie zu erreichen sind.

Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht auf einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung der Gewinnaktion gegeben ist.

Die Weitergabe des Gewinns an Dritte ist nur mit Zustimmung von MDR JUMP möglich. Eine kommerzielle Verwertung des Gewinnes ist ausgeschlossen.

Der MDR behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen aus begründetem Anlass zu ändern oder auch die Gewinnaktion vorzeitig zu beenden.

Gewinnspiel / Gewinn

Während der Programmaktion „Die MDR JUMP Flachwitz-Challenge“ können die Teilnehmer im Zeitraum vom 28.04.2025 bis zum 06.05.2025 werktags in der MDR JUMP Morningshow zwischen 05:00 und 10:00 Uhr jeweils 1x2 Eintrittskarten (Gästelistenplätze) für eine Show mit Seraphina Kalze gewinnen (Leipzig am 15.05.25 oder Dresden am 16.05.25).

Ab dem 28.04.2025 trägt Seraphina Kalze im Showopener (nach Verkehr und Wetter) einen Flachwitz vor, bei dem allerdings die Pointe fehlt.

Wenn der Teilnehmer die Antwort zu kennen glaubt, kann er an der MDR JUMP Hotline unter 0800 1232340 anrufen und mit dem richtigen Flachwitz zwei Tickets für eine der Seraphina Kalze Shows in Leipzig oder Dresden gewinnen.

Die Seraphina Kalze Shows finden am 15.05.2025 in Leipzig (KUPFERSAAL, Kupfergasse 2) und am 16.05.2025 in Dresden (Filmtheater Schauburg, Königsbrücker Str. 55) statt.

Einverständniserklärung

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis in die Anfertigung und Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen im Zusammenhang mit der Gewinnaktion zur Veröffentlichung in allen Programmen sowie in den Online-Angeboten des MDR (inkl. MDR-Drittplattformen wie bspw. Facebook, Instagram, YouTube, etc.) und – ggf. auch live – in das laufende Programm von „MDR JUMP“ eingebunden zu werden. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung ergibt sich hieraus nicht.

Datenschutz

Personen- bzw. geschäftsbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Weitere Datenschutzinformationen finden Sie unter Datenschutzerklärung des MDR | MDR.DE.

Rechtliche Hinweise

Eine Teilnahme begründet keinen Anspruch auf einen Gewinn.