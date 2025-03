Ab dem 22. März könnt ihr aus 300 Mega-Songs eure Favoriten wählen. Welche Hits haben euch durch lange Sommernächte begleitet? Bei welchem Song habt ihr euer erstes Konzert erlebt? Teilt eure Erinnerungen mit uns und sorgt dafür, dass euer Song es in den Countdown schafft!

Am Sonntag, 6. April, ab 14 Uhr ist es soweit: Sechs Stunden lang feiern wir die 75 größten Hits Deutschlands – live bei MDR JUMP und den anderen ARD Popradios: WDR 2, SWR3, hr3, SR 1, NDR 2, Bremen Vier, rbb 88,8 und BAYERN 3. SWR3 produziert die Show, und am Mikro führt euch Michael Reufsteck durch den Countdown. Wer holt sich Platz 1? Schafft es euer Song in die Top 10? Einschalten, mitfiebern und gemeinsam feiern!