Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Mitarbeiter des MDR, ihre Familienangehörigen sowie alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten weiteren Personen sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Im Rahmen der Gewinnspielaktion „Das MDR JUMP Baustellenradio“ besteht je Haushalt nur eine Gewinnmöglichkeit. Jeder Gewinner sowie andere Personen, die mit einem Gewinner in häuslicher Gemeinschaft leben, sind somit von der weiteren Teilnahme an der Gewinnspielaktion „Das MDR JUMP Baustellenradio“ ausgeschlossen.

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist keine Registrierung notwendig. Um teilzunehmen, müssen die Mitspieler nach der Anrufaufforderung in der laufenden Sendung unter der kostenlosen Nummer 0800 1232340 anrufen (Die Teilnehmer werden aufgerufen, ihre besten Handwerkersprüche zu verraten.).

Der Teilnehmer, dessen Leitung geöffnet wird, erhält in der laufenden Sendung die Möglichkeit, seinen Handwerkerspruch (dieser muss neu bzw. noch nicht in einem Payoff genannt worden sein) aufzusagen und gewinnt so ein DAB+ Baustellenradio von TechniSat.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Anfertigung und Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen im Zusammenhang mit der Gewinnaktion – sowohl in allen Programmen als auch in den Online-Angeboten des MDR (inkl. Drittplattformen wie z. B. Facebook, Instagram, YouTube etc.) sowie ggf. live im laufenden Programm von MDR JUMP. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung besteht daraus nicht.