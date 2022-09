Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel „MDR JUMP Hautnah: Your Songs live in Leipzig"

Gewinnspiel

„MDR JUMP Hautnah – Your Songs Live in Leipzig“ findet vom 19.09.2022. bis 12.10.2022, von Montag bis Freitag, in der MDR JUMP Feierabendshow statt.

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist keine Registrierung notwendig. Um teilzunehmen, müssen die Mitspieler lediglich auf das gesendete Signal – ein Aufruf von Robbie Williams - zwischen zwei Songs, in der MDR JUMP Feierabendshow achten und in der laufenden Sendung unter der kostenlosen Nummer: 0800 123 2340 anrufen.

Die ersten Anrufer/innen, die durchkommen und alle Teilnahmebedingungen erfüllen, werden direkt auf die geöffneten, freien Leitungen ins MDR JUMP Sendestudio durchgestellt. Die Moderatoren der Sendung entscheiden sich dann für eine der zufällig belegten Leitungen und ermitteln so den jeweiligen Gewinner der aktuellen Spielrunde. Die Moderatoren können nicht erkennen, welche/r Mitspieler/in auf welcher Leitung liegt.

Gewinn / ausgelobter Preis

V.I.P. Tickets für Your Songs Live in Leipzig. Am 12.10.2022 in der Media City Leipzig, im Studio 3. Mit dabei sind Robbie Williams, Sarah Connor, Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Max Giesinger u.v.m.

Eine Barauszahlung oder ein Umtausch des Preises ist ausgeschlossen.

Im Rahmen der Gewinnspielaktion besteht je Haushalt und pro Kalenderjahr nur eine Gewinnmöglichkeit. Jede/r Gewinner/in sowie andere Personen, die mit einem/einer Gewinner/in in häuslicher Gemeinschaft leben, sind somit von der weiteren Teilnahme an der Gewinnspielaktion ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme ist berechtigt, wer mindestens 18 Jahre ist und über eine technisch sendbare und verständliche Telefonverbindung verfügt. Mitarbeitern des MDR und allen an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie Mitarbeitern verbundener Unternehmen und evtl. beteiligter Kooperationspartner inkl. deren jeweiligen Angehörigen ersten und zweiten Grades ist die Teilnahme nicht gestattet. Zudem behält sich MDR JUMP vor, einzelne Teilnehmer auszuschließen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass diese gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder die Ermittlung der Gewinner manipulativ beeinflusst haben.

Einverständniserklärung

Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass die mit ihnen geführten Telefonate aufgezeichnet und ein- oder mehrmals, auch in gekürzter Form und zeitversetzt, im Programm von MDR JUMP ausgestrahlt werden.

Eine Verpflichtung zur Ausstrahlung ergibt sich hieraus nicht. Insbesondere behält sich MDR JUMP vor, Äußerungen zu unterbinden, die gegen rechtliche Bestimmungen, insbesondere auch gegen Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages verstoßen. Die Tonaufzeichnungen werden nach Abschluss der Aktion gelöscht.

Datenschutz

Gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat MDR JUMP die Verpflichtung zur Information über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten sowie der diesbezüglichen Rechte. Die Datenschutzhinweise von MDR JUMP für Gewinnspielteilnehmer sind unter https://www.mdr.de/datenschutzerklaerung/index.html abrufbar.

Sonstiges

MDR JUMP ist stets bemüht, Gespräche in technisch einwandfreier Qualität zu senden, und haftet nicht für Fehlaussagen, Fehlinterpretationen oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung. MDR JUMP wird den Preis nur an Personen übergeben, die alle Voraussetzungen dieser Teilnahmebedingungen erfüllen.

Bei jedem Preis wird gegebenenfalls der Name des Gewinners/der Gewinnerin, der Wohnort und die Art des Preises veröffentlicht. Über den Preis werden gegebenenfalls Zeitungs- und TV-Redaktionen informiert. MDR JUMP behält sich vor, aufmerksamkeitsstarke Preisübergaben durchzuführen und über Gewinner und Preis im Programm von MDR JUMP und/oder im Online-Angebot (www.mdrjump.de) und/oder auf den MDR JUMP Profilen in den sozialen Netzwerken zu berichten.

MDR JUMP haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte übermittelt und/oder verbreitet werden und die mit MDR JUMP und/oder dem Gewinnspiel im Zusammenhang stehen.

MDR JUMP behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen aus begründetem Anlass zu ändern. Die Teilnahmebedingungen sowie die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und MDR JUMP unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.

*Die ausgewiesenen V.I.P. Plätze sind Sonderplätze, welche im Rahmen der TV Aufzeichnung gesondert angelegt werden. Damit verbunden sind Zugänge und Fluchtwege über Rettungs-Leitern, welche im Falle eines auftretenden Notfalls benutzt werden müssen. Mit diesen Plätzen sind Einschränkungen verbunden, welche eine gewisse Mobilität voraussetzen. Die Gäste werden vor dem offiziellen Einlass eingewiesen, inklusive des Ablaufens der Fluchtwege mit Hinweis auf Rettungsleitern für den Notfall. Körperlich eingeschränkten Menschen werden daher andere Plätze, im Rahmen dieser TV-Aufzeichnung angeboten.