Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen. Mitarbeiter des MDR, ihre Familienangehörigen sowie alle an der Organisation und Durchführung des Gewinnspiels beteiligten weiteren Personen sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Im Rahmen der Gewinnspielaktion „Bands for Friends - Das MDR JUMP Hörerkonzert mit LEA“ besteht je Haushalt nur eine Gewinnmöglichkeit. Jeder Gewinner sowie andere Personen, die mit einem Gewinner in häuslicher Gemeinschaft leben, sind somit von der weiteren Teilnahme an der Gewinnspielaktion „Bands for Friends - Das MDR JUMP Hörerkonzert mit LEA“ ausgeschlossen.

Zur Teilnahme muss ein Kommentar unter das entsprechende Reel auf dem Instagram-Profil von MDR JUMP verfasst und eine dritte Person markiert werden. Jeder Teilnehmer hat nur eine Stimme. Alle gültigen Kommentare, die bis zum 06.11.2024, 13:59 Uhr eingehen, werden berücksichtigt. Hierfür wird von den Teilnehmern der vollständige Name, das Alter, der Wohnort, die E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer im Anschluss abgefragt.

Der MDR behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, bei denen ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonst für eine manipulative Beeinflussung der Gewinnaktion gegeben ist.

Auslosung: Allen Teilnehmern, die auf dem MDR JUMP Instagram-Profil unter dem entsprechenden Posting einen gültigen Kommentar innerhalb des Gewinnspielzeitraums hinterlassen haben, wird nach Beendigung des Gewinnspiels eine Nummer zugewiesen und es entscheidet das Losverfahren nach dem Zufallsprinzip.

Unter der neuen MDR JUMP Konzertrubrik „Bands for Friends – Die MDR JUMP Hörerkonzerte“ veranstaltet MDR JUMP „Besondere Konzerte für besondere Menschen“.

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Du und deine besten Freunde feiern zusammen bei LEA im Eventspeicher im alten Wasserwerk in Bitterfeld!

Jeder Gewinner hat die Möglichkeit, mit bis zu 10 Freunden das Konzert zu erleben.

Am 08.11.2024 findet das Konzert im Eventspeicher im alten Wasserwerk in Bitterfeld statt. Unsere Gäste bekommen einen freien Imbiss und Getränke im Wert von 10 Euro. Konzertteilnahme von Minderjährigen während der Veranstaltung nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis in die Anfertigung und Veröffentlichung von Bild- und Tonaufzeichnungen im Zusammenhang mit der Gewinnaktion zur Veröffentlichung in allen Programmen sowie in den Online-Angeboten des MDR (inkl. MDR-Drittplattformen wie bspw. Facebook, Instagram, YouTube, etc.) und – ggf. auch live – in das laufende Programm von „MDR JUMP“ genommen zu werden. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung ergibt sich hieraus nicht.

Personen- bzw. geschäftsbezogene Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Datenschutzinformationen finden Sie unter https://www.mdr.de/service/datenschutz .

Eine Teilnahme begründet keinen Anspruch auf einen Gewinn.